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委大选争议 检方传唤反对派候选人

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（法新社卡拉卡斯24日电） 委内瑞拉检察官传唤反对派候选人龚萨雷兹（Edmundo Gonzalez Urrutia）于26日接受讯问，这是强人马杜洛（Nicolas Maduro）宣布赢得争议性总统大选后，刑事调查的一环。

检察官今天表示，传唤「公民龚萨雷兹」「8月26日上午10点」接受讯问。这是检方针对反对派公布的选举纪录进行调查一部分，反对派宣称这些纪录显示马杜洛明显落败。

马杜洛的盟友、总检察长沙柏（Tarek William Saab）23日已经预告将会传唤龚萨雷兹，他说，龚萨雷兹必须解释他对当局的「不服从」。

沙柏表示，反对派网站发布选举结果细目，「篡夺」国家选举委员会（CNE）的权力。

国家选举委员会宣布马杜洛以52%得票率，赢得7月28日的大选，但他们声称骇客破坏了数据，拒绝公布详细结果。国家选举委员会由马杜洛的支持者控制。

少数获准派观察员进入委国的国际机构之一、美国非营利组织「卡特中心」（Carter Center）的观察团表示，没有证据显示有网路攻击。

反对派公布的投票站结果显示，74岁的退休外交官龚萨雷兹以67%得票率击败马杜洛。

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