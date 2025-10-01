委总统马杜洛获军事院校授予荣誉博士学位

（法新社卡拉卡斯30日电） 在美国和委内瑞拉于加勒比地区陷入紧张对峙之际，委国总统马杜洛（Nicolas Maduro）今天在一所军事院校获颁荣誉博士学位。

委内瑞拉波利瓦军事大学（Bolivarian Military University）今天授予马杜洛荣誉博士学位，他身穿黑色军装上衣、头戴红色贝雷帽，并佩戴勋章。

马杜洛提及自己的帽子时说，「我有自己的军服和军用贝雷帽」，让人联想到他的已故导师、社会主义领导人查维斯（Hugo Chavez）钟爱的红色贝雷帽。

他在台上发言时，委内瑞拉国防部长罗培兹（Vladimir Padrino Lopez）和其他高阶军官也在场。

美国最近以打击毒品走私为由，在加勒比海部署军事船舰，近几周来至少拦截3艘据称从委内瑞拉出发、载有毒品的船只，导致14人死亡。

马杜洛在获得荣誉博士学位后，为自己回应美国的行动辩护。

马杜洛下令全国处于高度戒备状态，并签署法令赋予自己额外的安全权力，还说已经准备好随时可宣布全国进入紧急状态，以应对美国「侵略」威胁。

马杜洛说，这么做是为了「展现国家实力」，并捍卫委内瑞拉主权。

他也驳斥美国国务卿卢比欧（Marco Rubio）对委内瑞拉军方与毒枭勾结的指控。

马杜洛说：「我拒绝接受并强烈谴责卢比欧的言论，以捍卫我国军人的道德操守。」

美国总统川普则指控马杜洛本人就是毒枭首脑，川普政府8月更将缉捕马杜洛的悬赏金倍增至5000万美元（约新台币15亿元）。

委内瑞拉和其他拉美国家担心，美国部署军事船舰可能是为了演练未来推翻马杜洛的攻击行动。多数西方国家将马杜洛视为专制、贪腐的独裁者，并指控他偷走最近两届大选。（编译：刘文瑜）