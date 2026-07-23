威廉凯特长子 英国小王子乔治13岁生日快乐

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（法新社伦敦22日电） 英国王位第二顺位继承人乔治王子（Prince George）今天迎来13岁生日，肯辛顿宫（Kensington Palace）发布照片，显示乔治王子身穿西装展现绅士风采。

乔治王子是英国威廉王子（Prince William）及凯特王妃（Princess Catherine）的长子，有朝一日将继承父亲成为国王。他将追随威廉王子的脚步，进入知名学府伊顿公学（Eton College）就读。

英国广播公司（BBC）报导，肯辛顿宫今天稍早发布了一张照片，显示乔治王子穿着领口敞开的白色衬衫和深色西装，双手插在口袋，照片旁写着「乔治13岁生日快乐！」

此外，肯辛顿宫还发布影片，显示乔治王子戴着太阳眼镜面带微笑向镜头挥手，并在海滩上打板球、攀爬岩石。影片附上文字写道：「感谢大家今天给乔治的所有生日祝福！」

据报导，乔治王子于2013年7月22日在伦敦圣玛丽医院（St Mary’s Hospital）出生，当时曾引发全球媒体高度关注，并掀起民众庆祝热潮。

乔治王子自幼受到保护，避免暴露在镜头前，他幼年时少数几次公开露面，都受到英国媒体钜细靡遗报导，媒体称他为「迷人乔治」。

自此之后，乔治王子的生日庆祝活动一直保持低调，王室家庭仅偶尔分享官方照片。