威廉祝哈利40岁生日快乐 手足情不再传2年没讲话

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（法新社伦敦15日电） 英国国王查尔斯三世（King Charles III）的小儿子哈利王子今天满40岁，胞兄威廉王子公开祝贺他生日快乐。但有媒体指出，这对兄弟已经2年没讲话。

哈利王子（Prince Harry）与妻子梅根（Meghan Markle）于2020年卸除王室职务并搬到美国加州，自此之后，哈利与英国王室的关系愈来愈紧张。

威廉王子（Prince William）与哈利王子的关系曾经很密切，两人的手足之情更因母亲黛安娜王妃（Princess Diana）在1997年逝世而更为紧密。但根据英国媒体报导，两人已经2年没跟对方说话。

威廉和妻子凯特王妃（Catherine Princess of Wales）今天于社群媒体X平台的官方帐号写道：「祝萨塞克斯公爵（Duke of Sussex）40岁生日快乐！」萨塞克斯公爵是哈利的王室头衔。

威廉伉俪的这则推文也分享了英国王室X帐号稍早一段讯息，内容除了祝福哈利40岁生日快乐，也附上哈利笑容满面的照片与一个生日蛋糕的表情符号。

英国媒体指出，这是王室帐号从2021年以来首次公开发文祝哈利生日快乐。