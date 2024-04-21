媒体专家示警：女性记者成网路霸凌目标

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（法新社义大利柏鲁加20日电） 国际新闻论坛本周末于义大利柏鲁加（Perugia）举行会议，一名专家在会上示警，女性记者如今在工作中面临更严重的网路威胁，且这项趋势正在加剧。

国际记者中心（International Center for Journalists）研究主任波赛提（Julie Posetti）说：「网路暴力很有可能升级为现实中的伤害。」

波赛提今天向出席柏鲁加国际新闻论坛（International Journalism Festival）的代表指出，「女性经常在网路上面临更大威胁」，且「威胁的类型正在增加」。

她指控，是科技巨擘助长这样有害的环境，也没有负起责任解决问题。

报导俄乌战争及以哈战争的自由记者余艾（Melina Huet）称自己常收到与她的报导有关的网路威胁。她说：「我在Instagram收过斩首和性侵威胁（讯息），加害者却能轻易重新创设帐号而逍遥法外。」

论坛会议获悉，网路攻击包含侮辱、具有性别歧视或性意涵的评论，以及人身威胁，包括对记者及其家属发出死亡威胁。

日益复杂的攻击方式包含封锁帐号、骇入电子装置、公开私人照片，还有在未经当事人同意的情况下，利用「深伪」（deepfake）技术伪造该人的性爱影像。

2022年，联合国教科文组织（UNESCO）与国际记者中心发布的联合研究发现，近3/4受访的女性记者表示，自己曾经历与工作相关的网路暴力或霸凌。这份研究调查了来自125个国家901名记者，其中714人为女性。