媒体帝国继承官司梅铎败诉 不得变更家族信托安排

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（法新社洛杉矶9日电） 国际媒体大亨梅铎的家族继承官司9月中开庭，承审法官认为，现年93岁的老梅铎「恶意」修改家族信托继承，将媒体主导权全数移转至长子一人，影响其他继承者的利益。老梅铎则有意继续上诉。

全美关注的新闻集团（News Corp）与福斯集团（Fox Corp）等跨国媒体，企业经营管理与新闻编辑权所属的遗嘱认定官司，6日在内华达州遗嘱认定法庭有初步判决结果。

根据法庭文件，法官判决老梅铎（Rupert Murdoch）不得变更家族信托，将媒体企业主导权移转至长子拉克兰（Lachlan Murdoch）一人身上。

法官小高曼（Edmund Gorman Jr.）认为，老梅铎与现任新闻集团与福斯集团掌舵者拉克兰，「恶意」修改家族4名成年子女，在老梅铎过世后，平均持有家族信托股份的安排。老梅铎的律师史翠珊（Adam Streisand）表示，两人对结果感到失望，有意提出上诉。

老梅铎25年前设立家族信托，与前2任妻子所生的4名子女在他过世后将依信托平分股权与企业投票权。不过女儿普鲁登斯（Prudence Murdoch）、伊莉莎白（Elisabeth Murdoch）及小儿子詹姆士（James Murdoch）不认同父亲的右派政治立场，老梅铎有意将股权转至立场相同的拉克兰，两阵营为此对簿公堂。