孟加拉前总理哈希纳涉贪 遭判21年徒刑

（法新社达卡27日电） 孟加拉法院今天以贪腐罪名，判处目前逃亡印度的前总理哈希纳（Sheikh Hasina）21年徒刑。

孟加拉「国际战犯法庭」（International Crimes Tribunal）11月17日甫以哈希纳下令血腥镇压学生带领的抗争活动，触犯违反人道罪为由，判她绞刑。78岁的哈希纳无视法院要求她返国的命令，继续滞留印度。

孟加拉国际战犯法庭宣布判决后，达卡当局已致函印度外交部提出引渡要求。

孟加拉反贪腐委员会（Anti-Corruption Commission，ACC）针对哈希纳提出3项贪腐指控，指控她在达卡郊区侵占土地图利。

主审法官马蒙（Abdullah Al Mamun）在判决中指出，哈希纳的行为「展现出根植于特权、毫无节制的权力，以及对公共财产的觊觎」。

他表示，哈希纳「将国有土地视为私人资产，觊觎国家资源，并操弄官方程序，使自己及至亲受益」。

法院另判决哈希纳儿子、现居美国的萨吉布．瓦塞德（Sajeeb Wazed），以及女儿、曾任联合国高级官员的塞玛．瓦塞德（Saima Wazed）各5年徒刑。

哈希纳去年8月在抗议群众冲入官邸前，紧急搭乘直升机逃往邻国印度。

联合国（United Nations）表示，哈希纳为巩固政权，血腥镇压中造成多达1400人死亡

哈希纳还同时面临另外3件贪腐案件，涉案人包括她的姊妹蕾哈娜（Sheikh Rehana）及其儿女，其中包括英国国会议员希狄克（Tulip Siddiq）。