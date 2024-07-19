孟加拉学生抗争引发动荡 警方禁公众集会

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（法新社达卡19日电） 孟加拉首都达卡警方今天禁止所有公众集会，此前持续进行的学生抗争酿成截至目前死伤最惨的一天，期间示威者焚毁政府大楼，并且全国实施网路封锁，估计已造成至少39死。

法新社报导，本周的动乱累计造成至少39人丧生，包括18日的32人，此前报导指出，孟加拉全国64区近半数爆发冲突，预料伤亡人数还将攀升。

孟加拉是穆斯林占多数的国度，挺政府的反制示威游行预计正午祈祷后展开，而此前学生们则是于上午再度走上街头。

达卡警方致力于遏止又一天的暴力，今天采取禁止所有公众集会的严厉措施，这是自爆发抗争以来的首次。

警察局长拉赫曼（Habibur Rahman）告诉法新社：「我们今天禁止达卡所有的集会、示威和公众聚集。」并说为了确保「大众安全」，此举是有必要的。

达卡市警察局发言人霍森（Faruk Hossain）告诉法新社，警方已逮捕主要反对党「孟加拉民族主义党」（Bangladesh Nationalist Party, BNP）高层黎兹维（Ruhul Kabir Rizvi Ahmed）。

霍森说：「他将面临数以百计的案子。」但并未就羁押黎兹维的原因透露更多细节。

孟加拉学生团体对公务员职位配额制度不满，引发全国性示威与冲突，因这项制度为特定族群保留一半以上的公务员职位，包括1971年因巴基斯坦解放战争的退伍军人子女。