孟加拉总理哈希纳辞职示威者闯官邸 军事首长组临时政府

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（法新社达卡5日电） 孟加拉总理哈希纳面对大规模抗议，于今天辞职下台并逃离首都达卡。同日逾千名示威者闯进总理官邸，陆军参谋长萨曼（Waker-uz-Zaman）宣布他将组成临时政府。

萨曼在国营电视台对全国同胞表示，「我们将组成临时政府」，并指出哈希纳已经辞职。

孟加拉当地电视台Channel 24播放的影像显示，群众冲进首都的总理官邸，对着摄影机挥手庆祝。

根据几家孟加拉电视频道播出的画面，抗议者闯入官邸后推倒家具、打碎玻璃门、拿走书籍和其他东西，包括一只活生生的鸡。

孟加拉记者阿拉法特（Yeasir Arafat）告诉法新社：「我现在就在总理官邸内，里面有超过1500人，他们大肆破坏家具和玻璃。」

一名亲近哈希纳的消息人士告诉法新社，76岁的哈希纳已经搭乘直升机离开达卡，前往较安全处所，她「想要录制一段谈话，但没有找到机会」。

孟加拉最大报媒「曙光日报」（Prothom Alo）也报导，哈希纳已经逃离首都。

据传哈希纳已降落在印度东北部城市阿加塔拉（Agartala）。

孟加拉学生团体上个月因反对公务员职缺配额制度发起抗议，随后引发全国性致命动乱，情势愈演愈烈，逐渐扩大成哈希纳执政15年来最严重的动乱之一。