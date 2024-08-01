孟加拉政府望平息动荡 警方释放6名学生领袖

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（法新社孟加拉首都达卡1日电） 孟加拉学生团体因反对公务员职缺配额制度发起抗议，随后引发全国性的致命动乱。由于政府希望平息紧张局势、防止爆发新的示威活动，警方今天释放了6名学生领袖。

根据法新社统计的警方和医院资料，学生团体「学生反歧视运动」（Students Against Discrimination）上月在全国发起示威后遭到警方镇压，造成至少206人死亡。

在抗议活动扩大为孟加拉总理哈希纳（Sheikh Hasina）执政15年来最严重的动乱后，警方大规模逮捕数以千计的示威者，其中也包括「学生反歧视运动」领导人。

警官沙卡（Junaed Alam Sarkar）表示：「6名反配额运动的统筹者已于今天下午回到家人身边。」

示威领袖纳希．伊斯兰（Nahid Islam）和其他2人于7月26日遭便衣警察从孟加拉首都达卡（Dhaka）的医院强行带走，并带往不明地点。

他的父亲巴德鲁．伊斯兰（Badrul Islam）向法新社证实，纳希．伊斯兰已在今天下午返家，但没有透露更多细节。

孟加拉司法部长胡格（Anisul Huq）今天告诉法新社，这6人都是自愿被警方拘留。