立足瑞士 报道世界
登录

孟加拉政府望平息动荡 警方释放6名学生领袖

afp_tickers
此内容发布于
2 分钟

（法新社孟加拉首都达卡1日电） 孟加拉学生团体因反对公务员职缺配额制度发起抗议，随后引发全国性的致命动乱。由于政府希望平息紧张局势、防止爆发新的示威活动，警方今天释放了6名学生领袖。

根据法新社统计的警方和医院资料，学生团体「学生反歧视运动」（Students Against Discrimination）上月在全国发起示威后遭到警方镇压，造成至少206人死亡。

在抗议活动扩大为孟加拉总理哈希纳（Sheikh Hasina）执政15年来最严重的动乱后，警方大规模逮捕数以千计的示威者，其中也包括「学生反歧视运动」领导人。

警官沙卡（Junaed Alam Sarkar）表示：「6名反配额运动的统筹者已于今天下午回到家人身边。」

示威领袖纳希．伊斯兰（Nahid Islam）和其他2人于7月26日遭便衣警察从孟加拉首都达卡（Dhaka）的医院强行带走，并带往不明地点。

他的父亲巴德鲁．伊斯兰（Badrul Islam）向法新社证实，纳希．伊斯兰已在今天下午返家，但没有透露更多细节。

孟加拉司法部长胡格（Anisul Huq）今天告诉法新社，这6人都是自愿被警方拘留。

阅读最长

讨论最多

相关内容

讨论
提问者： 托马斯·斯蒂芬斯

“没孩子”的假期在瑞士走红，这是一种公开歧视还是成功旅游业策略？

有些人宁愿多付一些钱，也不想在度假时受到孩子们的吵闹声影响。这对我们的社会意味着什么？

参与讨论
10
22 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： 布鲁诺·考夫曼

怎样在中小学生中加强民主教育？

瑞士应该在初中阶段将政治课定为必修科目吗？你在学校中有过怎样的关于民主教育的经历？ 请你分享自己的经历。

参与讨论
16
48 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： 宝琳·图鲁班

辅助生殖关乎哪些伦理考量？

您认为当局是否应确保不育者都能够获得医疗辅助生育服务？应给“不孕症治疗”设置怎样的条件？在您生活的国家情况如何？

参与讨论
6
8 留言
查看讨论
阅读最长

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团