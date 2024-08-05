孟加拉民众示威呛总理下台 单日冲突恐逾90死

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（法新社达卡4日电） 孟加拉数十万群众上街示威，要求总理哈希纳下台，抗议人士今天与政府支持者发生冲突，造成数十人丧生，成为孟加拉上个月爆发反政府示威以来，死伤最惨重的一天。

孟加拉学生团体上个月因反对公务员职缺配额制度发起抗议，随后引发全国性致命动乱，情势愈演愈烈，逐渐扩大成76岁总理哈希纳（Sheikh Hasina）执政15年来最严重的动乱之一，民众要求他下台的呼声日益高涨。

法新社报导，单单今天就有至少77人丢了性命，其中包括14名警察，对立的双方抡起刀棍械斗，安全部队开枪镇压人群，自7月爆发示威活动以来，死亡人数已达到至少283人。

孟加拉媒体引述执法官员的话说，今天的死亡人数可能已经超过90人。

警方表示，抗议民众攻击警察，包括闯进东北部城镇埃纳耶特布尔（Enayetpur）一处警察局。

副督察长巴萨克 （Bijoy Basak） 说：「恐怖分子攻击警察局，杀害了11名警察。」

人在达卡（Dhaka）的法新社记者说，今天入夜后可听见枪声不断响起，抗议群众对正在实施的全国宵禁不予理会。

警方和医疗人员表示，在首都达卡至少有12人丧命，有几名伤者受到枪伤；此外，在孟加拉北部的席拉杰干吉（Sirajganj）地区有18人死亡。

孟加拉全国各地行动网路目前都受到严格管制。

联合国人权事务高级专员图克（Volker Turk）声明指出：「孟加拉令人震惊的暴力行为必须停止。」

示威群众明天预计在达卡举行大规模游行，图克强调，在那之前可能还会有更多人伤亡，令他备感担忧。（译者：纪锦玲）