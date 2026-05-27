孟加拉水牛神似川普网路爆红 政府出手相救免当祭品

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（法新社达卡27日电） 孟加拉一头罕见的白化症水牛因其独特的金色毛发，外形神似美国总统川普而在网路上爆红，并获得「川普」的绰号。本来它将成为伊斯兰忠孝节祭品，但孟加拉当局今天在最后一刻介入，决定不予宰杀。

法新社报导，穆斯林占多数的孟加拉位于南亚，人口达1.7亿，该国将于明天庆祝忠孝节（Eid al-Adha; Feast of the Sacrifice），该节日又称宰牲节或古尔邦节。

这头水牛原定于忠孝节当天献祭。它体重将近700公斤，是一只罕见的白化症水牛，头顶长着如头盔般飘逸的淡色毛发，酷似川普的标志发型。

这头水牛的前主人米尔达（Zia Uddin Mridha）指出，他的弟弟因这头水牛拥有「非凡的毛发」，替它取名为「川普」。

米尔达提及，不断有好奇的访客涌入，包括社群媒体粉丝、路人与孩童，兴致勃勃前来观看这头动物。不过，他仍在忠孝节前把这头水牛卖掉。

但就在它即将面临宰杀的命运前，官方因大批民众关注引发维安考量而紧急介入，成功救下这只在网路上爆红的动物。

路透社报导，孟加拉内政部长阿迈德（Salahuddin Ahmed）已下令不得宰杀这头水牛，指示将款项退还给买主，并将它移送至位于首都达卡的国家动物园。

孟加拉国家动物园负责人拉曼（Atiqur Rahman）表示，这头水牛将获得妥善照顾。他今天告诉法新社：「我们已为这头白化水牛准备专用棚舍，并安排照护人员。它将被隔离两周。」

每年忠孝节期间，有超过1200万只牲畜被宰杀，包括山羊、绵羊、牛与水牛，许多较贫困家庭也因此得以获得难得的肉食。