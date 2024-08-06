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孟加拉示威学生：诺奖得主应领导临时政府

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（法新社达卡6日电） 孟加拉自最近爆发以学生为首的大规模抗议，暴力动乱5日不仅造成至少109人丧命，也迫使总理哈希纳出逃。法新根据警方、政府官员与医院医师提供的资讯估算，示威期间的死亡人数累计达409人。

学生团体「学生反歧视运动」（Students Against Discrimination）主要领袖伊斯兰（Nahid Islam）透过影片宣布：「我们已经决定，享誉国际的诺贝尔奖得主尤努斯博士广受认同，应该担任临时政府首席顾问。」

学生反歧视运动另一名重要领袖马默德（Asif Mahmud）也在社群媒体脸书写道：「我们信任尤努斯博士。」

现年84岁的尤努斯于1980年代创立乡村银行（Grameen Bank），向数千万农村妇女提供小额信用贷款，帮助消除孟加拉赤贫而声名大噪，因促进经济发展而获得2006年诺贝尔和平奖。但尤努斯也遭到哈希纳（Sheikh Hasina）敌视，被她指控「吸穷人的血」。

孟加拉陆军参谋长萨曼（Waker-uz-Zaman）昨天在国家电视台表示，总理哈希纳已经辞职，军方将组成看守政府。预计萨曼今天稍晚将和学生领袖会面。

尤努斯目前人在欧洲，一名贴身助理昨晚指出，尤努斯尚未收到任何军方请他出面领导临时政府的邀请。

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