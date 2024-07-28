孟加拉行动网路讯号将恢复 学生要求释放抗议活动领袖

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（法新社达卡28日电） 孟加拉当局为遏制致命动乱，一个多星期前中断全国行动网路，电信部长巴拉克表示，今天下午将恢复国内行动网路讯号。但学生团体矢言恢复抗议活动，除非他们的领袖能获释。

巴拉克（Zunaid Ahmed Palak）告诉记者，行动网路将在当地时间下午3时（格林威治标准时间9时）恢复正常；至于固网宽频23日已经恢复连线。

这波动荡始于民众抗议抢手公职的录用配额政治化，随后扩大为总理哈希纳（Sheikh Hasina）执政15年来最严重的动乱。根据法新社统计警方和医院资料的结果，上周的暴力情事造成至少205人死亡。

当局不仅派出军人巡逻，全国范围的宵禁实施一个多星期还没解除。警方也逮捕数以千计的示威者，其中包括至少6名学生领袖。

学生团体「学生反歧视运动」（Students Against Discrimination）昨晚指出，除非他们的领袖在今天获释，否则会从明天起恢复抗议。这个团体也要求，须追究政府部会首长和警察导致示威者死亡的责任。

孟加拉最大报媒「曙光日报」（Prothom Alo）报导，自从动乱开始以来，全国至少有9000人被捕。