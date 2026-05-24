孟加拉达卡启用AI执法 改善行车秩序

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（法新社达卡24日电） 孟加拉首都达卡（Dhaka）人口稠密，交通壅塞恶名远播。达卡的公车、汽车、机车与人力三轮车每每在路上互相争道，彷佛将交通号志、行人穿越道，甚至交通警察都视为障碍物。

达卡最近迎来首套AI（人工智慧）交通执法系统，希望改善多年不振的行车秩序。

警方当场开罚往往引发口角，冲突屡见不鲜，员警有时甚至遭到拒绝服从指挥的车辆冲撞。

交通警察尤丁（SM Nazim Uddin）表示，「那些违规者会反过来跟我们作对」，「但自从引进AI以来，驾驶人开始遵守法规，我们也免去日常的口角争执。」

尽管多次尝试交通管理现代化，这座逾2200万人口的城市始终依赖人工管控，员警在号志转换前还要拉起绳索拦截车辆。

然而自4月起，达卡警方以人工智慧软体结合路况监视器，自动侦测各类违规行为。

28岁的驾驶吉邦（Hannan Rahman Jibon）是最早被逮的驾驶之一。他说，「我闯了红灯，坐在家里的车主就会收到简讯，说这辆车违规。」吉邦被自动开立2000塔卡（孟加拉货币）罚款，相当于新台币506元。

「现在我更小心，因为很多地方都装了摄影机。」

美国国家经济研究所（US National Bureau of Economic Research）一项研究，将达卡列为全球「最慢的城市」。

根据世界银行与孟加拉工技大学（Bangladesh U. of Engineering and Technology）研究，达卡的交通平均时速仅4.8公里，用走的可能更快。

市警局发言人纳西鲁丁（N.M. Nasiruddin）表示，AI系统使用现有的路况监视器画面，软体可识别闯红灯、违规变换车道，以及违规停车等各类违规行为。

目前系统覆盖范围尚未遍及全市，但人工执法将逐步淘汰。警方表示，这套系统已在改变驾驶行为。

纳西鲁丁说，「我们已开始见到成效」。

警察总部的控制室内，52岁分析师阿夫罗兹（Sharmin Afroze）监看着一整排即时路况，这些画面连接到AI系统，再由系统标出违规行为送人工覆核。

阿夫罗兹表示，「以前警察要拦车、查证件、裁定罚款」。现在警方针对情节最严重的违规者开罚，其余则予以警告。

尽管如此，官员也承认这套科技面临挑战。

「我们也遇到一些困难。」阿夫罗兹说，「例如，有些车牌模糊或太小，难以辨识。」

警方正与道路运输主管机关合作解决此一问题，同时还将陆续新增其他功能，例如侦测车辆驶上人行道。

此外，目前系统针对的是机动车辆，达卡数量庞大的人力三轮车如何纳管，警方仍在研议。