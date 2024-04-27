季风伴随圣婴现象 肯亚洪灾酿76死

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（法新社奈洛比27日电） 东非国家肯亚当局今天表示，自3月至今，季风暴雨带来的洪灾已导致76人丧生。当局警告，民众须「做好应对更强降雨的准备」。

法新社报导，近几周来，肯亚及其东非邻国饱受暴雨之苦，再加上圣婴现象（El Nino）发威，导致天气更加极端。

肯亚政府发言人姆瓦拉（Isaac Maigua Mwaura）今天表示，山洪暴发淹没了道路和社区，导致2万4000个家庭、共13万余人流离失所，首都奈洛比（Nairobi）成为重灾区。

他说，「我们深感遗憾地宣布，过去12小时内又有6人不幸丧生，（罹难）总数达到76人。」此外，洪灾导致29人受伤、19人下落不明。

「奈洛比目前受到的影响最为严重，共有32人死亡，1万6909个家庭流离失所。」

姆瓦拉指出，在肯亚最长的塔纳河（Tana River）沿岸，七叉水力发电厂计画（Seven Forks hydropower project）的5座水坝均已达到满水位。

他说，「预计未来24小时内（塔纳河）下游将出现大规模泛滥，建议这些地区的居民转移到地势较高的地区。」

季风带来的暴雨也对邻国坦尚尼亚造成严重破坏，洪水和土石流造成至少155人死亡。

在全球最贫穷国家之一蒲隆地共和国，持续数月的大雨导致约9万6000人流离失所。

乌干达也有暴雨肆虐，导致河岸溃堤，目前已确认2人死亡，数百名村民无家可归。

联合国世界气象组织（World Meteorological Organization）3月表示，最近的圣婴现象是有纪录以来最强的5次之一。