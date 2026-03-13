安全局势恶化 澳洲下令非必要官员撤离以、阿

afp_tickers

2 分钟

（法新社雪梨12日电） 澳洲外交部长表示，由于「安全局势恶化」，澳洲下令派驻以色列与阿拉伯联合大公国的所有非必要官员撤离。

澳洲外交部长黄英贤（Penny Wong）今天晚间在社群平台X上发文指出：「必要的澳洲官员将留在那些国家，为需要协助的澳洲人提供支持。」

她补充，澳洲政府持续建议公民不要前往以色列与阿拉伯联合大公国。

她说：「我敦促你们，如果可以且安全的话，尽快离开中东。不要等到为时已晚。这可能是你们一段时间内的最后机会。」

坎培拉当局表示，目前约有11万5000名澳洲国民待在中东各地，其中约2600人已经返国。

美国与以色列2月28日联手空袭伊朗，击毙伊朗最高领袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei），并引发中东战争。伊朗随后锁定以色列与阿联、巴林和卡达等波斯湾国家，出动无人机与发射飞弹作为回应。

官员表示，自伊朗战争开打以来，以色列已有14人丧生，而对波湾的攻击造成24人死亡，包括11名平民与7名美军人员。伊朗卫生部本周表示，伊朗有超过1200人丧命。黎巴嫩也有数百人罹难。

澳洲支持美以对伊朗的空袭，认为这是阻止德黑兰取得核武的必要之举。坎培拉当局本周也表示，将部署一架远程军用侦察机到波湾，以保护澳洲平民。