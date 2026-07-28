安理会会议法国大使发言 美国代表罕见离席抗议

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（法新社纽约联合国总部27日电） 美国代表今天在法国大使于联合国安全理事会会议发言时离席，抗议法国就联合国人权首长续任表决一事将美国与北韩及俄罗斯等威权国家相提并论。

美国驻联合国大会候补代表内格雷亚（Dan Negrea）抨击法方「虚伪作秀」。

内格雷亚表示，安理会有成员「假装义愤填膺，装模作样地就每个议题对我们其他人说教，无论是关于我们今天再次讨论的这场（俄乌）冲突，甚或是那些与国际和平安全无关的议题，例如人权」。

他说：「这就是为何我们在法国发言期间离席。」当时会议聚焦俄乌战争。

法国与美国都是拥有否决权的安理会常任理事国，如此离席之举极为罕见。

联合国大会24日曾针对是否延长联合国人权事务高级专员图克（Volker Turk）任期一事表决，美国与北韩、俄罗斯、尼加拉瓜等10国投下反对票。这项由联合国秘书长古特瑞斯（Antonio Guterres）提出的图克续任案，最终以144票赞成、10票反对、13票弃权通过。

法国驻日内瓦联合国代表团随后发文说：「美国过去曾是人权灯塔，如今不再如此。美国今天与北韩、尼加拉瓜、马利及俄罗斯站在一起，陷入孤立，而世界已不再倾听美国的声音。」

内格雷亚今天表示：「我要提醒他们，美国始终是世界自由的灯塔，因此我们不会再去听他们那些政治化的废话。」

法国大使邦纳丰（Jerome Bonnafont）回应美方离席一事时说：「今年我们正庆祝美国建国250周年。所有人都知道法国在其中扮演的角色。」

他表示，法国在安理会与联大均致力守护联合国本身、独立性以及履行联合国宪章、捍卫人权并促进和平的能力。