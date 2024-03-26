安理会通过加萨停火决议 以色列：哈玛斯先放人质

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（法新社华盛顿25日电） 联合国安全理事会今天首度通过要求在加萨走廊落实立即停火的决议案，人在华府访问的以色列国防部长葛朗特表示，哈玛斯释放以国人质之前，以色列不会结束对哈玛斯的战争。

葛朗特（Yoav Gallant）会晤白宫国安顾问苏利文（Jake Sullivan）和美国国务卿布林肯（Antony Blinken）之前，他说道：「仍有人质被押在加萨走廊（Gaza Strip）时，我们没有道德权利停止战争。」

联合国安全理事会（United Nations Security Council）稍早通过要求在加萨走廊实现「立即停火」的决议案。美国过去曾在相关决议案动用否决权支持盟友以色列，但这次投下弃权票。

这份决议案促请各方在当前穆斯林斋戒月（Ramadan）期间立即停火休兵，从而实现「长久可持续的停火」，并要求巴勒斯坦伊斯兰团体哈玛斯（Hamas）及其他武装分子释放人质。

美国投下弃权票后，以色列便取消预定本周访问白宫的以方代表团。以色列总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）的办公室指出，美方此举危害了以色列对于哈玛斯的作战。

白宫今天表示，美国对于以色列取消访问团感到「非常失望」。以方代表团原本预定要访问白宫，双方将讨论以色列可能挥军加萨走廊南部的相关疑虑。

美国国防部提到，虽然以色列代表团的行程已经取消，但葛朗特的访问仍进行中。