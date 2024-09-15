完成首次民间太空漫步 SpaceX乘龙号成功返地球

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（法新社华盛顿15日电） 执行太空探索科技公司「北极星黎明」任务的太空船「乘龙号」今天凌晨溅落在美国佛州外海。这项任务创造历史，是首次由非官方太空人执行史上首趟民间太空漫步任务。

网路直播显示，执行北极星黎明（Polaris Dawn）任务的乘龙号（Crew Dragon）于美东时间凌晨3时37分溅落海上，当局已部署一支团队，要回收这艘太空船并接回4位太空人。

北极星黎明任务团队有4名成员，由金融科技亿万富豪艾萨克曼（Jared Isaacman）率领，本月10日他们从佛州甘乃迪太空中心（Kennedy Space Center）升空，冒险进入范艾伦辐射带（Van Allen radiation belt）。

这是乘龙号截至目前第5次私人任务，也是风险最高的一次。

北极星黎明任务太空人于12日依计画完成史上首趟民间太空漫步任务。美国国家航空暨太空总署（NASA）指出，此举象徵商业太空产业一大跃进。

当时艾萨克曼率先离开太空船，太空探索科技公司（SpaceX）工程师吉利斯（Sarah Gillis）后来也进入太空，成为最早进行这种太空旅行且不具官方身分的两位太空人。

由于乘龙号没有气闸舱，因此当时整个团队都曝露于太空真空环境，另外两位太空人波蒂特（Scott Poteet）与梅农（Anna Menon）则要监控重要支援系统而留在太空船内。

SpaceX虽然2002年才创立，但已超越在太空领域经营许久的竞争对手，这很大程度上要归功于SpaceX创办人马斯克（Elon Musk）的巨额财富，以及他对展开火星殖民的热情。