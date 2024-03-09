宏都拉斯前总统叶南德兹走私古柯硷 美国法院判有罪

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（法新社纽约8日电） 美国纽约陪审团今天裁定，宏都拉斯前总统叶南德兹将数百吨的古柯硷走私到美国，在中饱私囊的同时，还包庇并伙同此区最恶名昭彰的贩毒集团作案，他遭控的3项罪名均成立。

纽约联邦地区法院由12人组成的陪审团，在第2天审议期间全体一致作出这项裁决。

55岁的叶南德兹（Juan Orlando Hernandez）在等待判决时似乎在祷告，当陪审团团长对3项罪名作出有罪判决时，叶南德兹摇着头一副不可置信的样子。这3项罪名分别是密谋进口古柯硷、非法使用与携带机关枪，以及在「密谋进口古柯硷」时拥有机关枪。

美国联邦检察官说，55岁的叶南德兹在2014年到2022年担任总统期间，把他的中美洲国家变成「毒枭国家」。法官预定将于6月26日宣判，他最重可能面临无期徒刑。

他的律师柯隆（Raymond Colon）说，叶南德兹将对这项判决提出上诉。

叶南德兹被护送步出法院时向亲友与支持者喊话，包括替他作证的3名将领。他说：「告诉全世界，我是无辜的…我爱你们。」

叶南德兹遭控早在他就任总统以前，自2004年起便协助将约500吨的古柯硷经由宏都拉斯走私到美国，这些古柯硷主要来自哥伦比亚与委内瑞拉。

检方表示，他与势力庞大的西纳罗亚（Sinaloa）贩毒集团有格外密切的合作，当时西纳罗亚是由声名狼藉的墨西哥毒枭「矮子」古兹曼（Joaquin ‘El Chapo’ Guzman）率领。

检方说：「他铺设了一条通往美国的古柯硷超级高速公路。」

他们说，叶南德兹使用贩毒赚到的钱为自己牟利、为他的政治竞选活动提供资金，并在2013年与2017年总统选举时徇私舞弊。

叶南德兹卸任不久后，于2022年被引渡至美国，遭控协助毒贩，让一些人免于遭引渡，甚至为贩毒行为提供军事与警力保护，以换取数以百万计美元的贿赂。

检方说，叶南德兹中饱私囊时，他的国家却陷入严重贫困和犯罪，且贪腐猖獗。

数十名宏都拉斯人今天聚集于纽约法院外等待判决出炉，人权运动人士贝德摩（Lida Perdomo）兴奋地说：「今日，正义终于伸张了。我们希望他们至少判处他3个无期徒刑…让他为他对我国造成的所有损失付出代价。」

然而，叶南德兹否认做出不法行为，坚称他没有涉及贩毒，反而是打击贩毒集团的区域领袖，而且是美国的盟友。

但联邦助理检察官古特维利（Jacob Gutwillig）说，叶南德兹过着双面生活：公开宣扬打击贩毒活动，并欣然接受川普政府官员声称他协助扫毒的赞美，然而在背后却是「一名毒品贩子」。