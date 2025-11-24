宏都拉斯总统大选前夕 3党候选人互控舞弊

（法新社宏都拉斯德古西加巴23日电） 宏都拉斯3大总统候选人在今天结束选举造势活动时，相互指控选举舞弊。随着11月30日大选临近，国际社会忧虑宏都拉斯能否确保选举自由与公正。

中美洲国家宏都拉斯将有超过600万名合格选民，投票选出现任左派总统卡斯楚（Xiomara Castro）的继任者。

今天至少有8名两大反对党国家党（National Party）和自由党（Liberal Party）的支持者，在一起交通事故中丧生。

警方发言人柯内荷（Gregorio Cornejo）告诉法新社，当局正在调查这起事故的详细情形，意外发生在距首都德古西加巴（Tegucigalpa）约180公里的科林纳斯镇（Colinas），事故同时造成50人受伤。

总统大选采一轮投票决胜负，3名候选人包括执政党自由重建党（Liberty and Refoundation Party）的蒙卡达（Rixi Moncada）、中右派反对党国家党（National Party）的阿斯夫拉（Nasry Asfura）及中右派反对党自由党（Liberal Party）的纳斯拉亚（Salvador Nasralla），3人目前民调呈现势均力敌。。

66岁的现任总统卡斯楚自2022年上任，因宪法规定不得连任，无法竞选连任。

执政党自由重建党的蒙卡达在德古西加巴举行的最终造势活动上对支持者表示：「11月30日当天的投票是两种模式的对决：寡头统治与卡斯楚所主张的民主社会主义。」

反对党国家党的阿斯夫拉曾从事建设业，之后投入政坛并担任过德古西加巴市长，他昨天晚间呼吁支持者踊跃前往投票。

另一名反对党自由党的纳斯拉亚是知名电视节目主持人，也是土木工程师。他指控有支持者队伍的车辆遇袭，因此取消了在首都的最后一场造势演说。

他将责任归咎于蒙卡达所属的执政党自由重建党，指控其犯有「破坏行为」，并指她买票和纵容舞弊。