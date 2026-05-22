宏都拉斯棕榈园屠杀事件酿19死 疑涉帮派犯罪

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（法新社德古西加巴21日综合外电报导）宏都拉斯正准备对帮派犯罪采取军事行动之际，当局今天表示，北部一处棕榈种植园区发生屠杀事件，至少19人身亡。

这起屠杀事件发生于前一晚，地点在阿瓜恩（Bajo Aguan）地区里格雷斯（Rigores）。此地敌对帮派之间多年来一直在争夺棕榈园的控制权及毒品的走私运输路线。

宏都拉斯国会才刚批准一系列对抗犯罪暴力的改革计画。目前宏国每10万人中就有24人死于谋杀。

国会通过的新措施，授权军方能参与公共安全任务，并成立新专案小组以对抗组织化犯罪，同时也可能将帮派与贩毒集团列为恐怖组织。

宏都拉斯新任保守派总统阿斯夫拉（Nasry Asfura）承诺，将与美国总统川普（Donald Trump）合作打击拉丁美洲的组织化犯罪。

法新社报导，根据当地一家媒体播出的画面显示，至少有9具尸体散落在大片棕榈园里。

宏国安全部长维拉斯格（Gerzon Velasquez）向记者表示：「从现场影像来看，情况宛如在地狱，有几人显然遭到火力强大的武器杀害，包括步枪和猎枪。」

检方发言人莫拉（Yuri Mora）在当地电视台指出，检警两组人员在两个区域现场，各发现了13具和6具遗体。

当地农村团体领导人透过电话告诉法新社说，在阿瓜恩山谷被杀害的农民，是受雇于一个控制棕榈园的武装帮派。

维拉斯格表示，犯罪原因目前尚不清楚，但案发地点「多年来处于冲突状态」，武装帮派之间经常为了争夺棕榈油的开采权及毒品走私路线而交火。

邻近楚希尤（Trujillo）警察局长罗哈斯（Carlos Rojas）向当地媒体表示，帮派占领原始森林土地，非法砍伐原有植被，以空出土地来种植经济作物非洲油棕，再利用这些收入来购买武器。（编译：纪锦玲）