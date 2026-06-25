官员：荷莫兹海峡船舶通行量大增 但尚未恢复正常水准

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（法新社伦敦25日电） 官员今天表示，荷莫兹海峡（Strait of Hormuz）的船舶通行量大幅增加，但仍仅恢复至战前约一半的水准。与此同时，之前受困的船员则陆续离开这条海运要道。

根据分析公司Kpler在社群平台X的贴文，经确认，昨天记录到70艘次的通行量，是自3月1日伊朗为报复美国及以色列空袭行动而封锁海峡以来，单日通行量的最高纪录。

Kpler的追踪平台显示，昨天至少有56艘大宗物资运输船通过海峡，包括载运石油、天然气及肥料等干散货的船舶。

至于今天，中午前已有15艘大宗物资运输船穿越海峡，高于3月1日至6月14日每日平均10艘通过的水准。伊朗于6月14日与美国就启动终战谈判的谅解备忘录（MOU）达成共识。

而根据海事情报公司AXSMarine的说法，昨天也是自3月1日以来，干散货运输船通行量首度触及2025年水准，共有22艘次穿越海峡。

在船舶通行量增加之际，之前因战事受困波斯湾（Persian Gulf）的大约1万1000名海员正陆续离开这条重要航道。

由联合国（UN）主导的海员撤离行动于23日晚间展开。航运公司马士基（Maersk）告诉法新社，旗下两艘船于昨晚及今天早上相继离开波湾，但仍有3艘船受困。

自6月15日以来，荷莫兹海峡的通行量稳步上升。该海峡承平时期承载全球约1/5石油和天然气出口量。

专家表示，离开波湾的船舶使用多条路线，造成混乱，显示交通尚未恢复到战前船只可免费通行中央航道的状态。

全球航运权威媒体劳氏日报（Lloyd’s List）总编辑米德（Richard Meade）今天在简报会中表示：「伊朗持续严格管控北侧航道，据我们了解，仅给予特定许可并分批放行。」

伊朗方面今天警告，未经授权穿越荷莫兹海峡的船舶「将遭处置」。

米德指出：「依赖美国海军监控下南侧阿曼航道的非伊朗船舶，不应误认已恢复正常。」

英国海军23日发布声明表示，欧洲扫雷舰已通过红海（Red Sea），将前往荷莫兹海峡主通道，清除阻碍航行安全的水雷。

另外，英国海事贸易行动办公室（UKMTO）指出，今天有一艘行经荷莫兹海峡的货轮因「不明抛射物」而受损，幸无人员伤亡。