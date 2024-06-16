宰牲节谈话 拜登提倡加萨停火协议

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（法新社华盛顿16日电） 美国总统拜登今天对穆斯林发表伊斯兰教宰牲节谈话时，提倡美国支持的加萨停火协议，强调那是帮助「因哈玛斯和以色列恐怖战争而受苦」的民众最好的办法。

拜登在声明中说：「已有太多无辜民众丧生，包括数以千计孩童。家庭逃离家园、他们的社区遭到摧毁。他们痛彻心扉。」

「我坚信以色列向哈玛斯（Hamas）提出、已获联合国安全理事会支持的3阶段停火提议，是终止在加萨的暴力、最终结束这场战争最好的办法。」

美国已对以、哈双方施压，要求正式接受安理会成员上周表决通过、初期休战6周的上述停火协议。

宰牲节是为纪念伊斯兰教先知伊布拉欣（Ibrahim）将儿子献祭给真主的故事，订于伊斯兰历12月10日。因以色列军方宣布对加萨南部拉法（Rafah）附近实施「策略性暂停军事活动」，好让更多援助物资进入加萨，节日当天加萨罕见地相对平静。

拜登强调，美国也致力伸张面临压迫的「其他穆斯林社群的权利」，包括缅甸的洛兴雅人（Rohingya）和中国的维吾尔人。

他表示，「我们也致力于和平解决苏丹的可怕冲突」。敌对的苏丹军方和准军事团体去年4月爆发激战以来，当地陷入严重人道危机。

拜登同时向对他寻求连任之路具关键影响力的美国穆斯林喊话，矢言不会对伊斯兰恐惧症手软。

「我的政府正在制定国家策略，以对抗伊斯兰恐惧症和相关形式的偏见与歧视，那不只影响到穆斯林，也影响阿拉伯人、锡克教徒以及南亚裔美国人。」