容易断裂效果太烂 美将拆除加萨临时码头

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（法新社华盛顿11日电） 美方官员今天表示，由于加萨海岸恶劣海象及多变天气导致临时码头多次脱落，他们将永久拆除这座为援助加萨物资所搭建的临时码头。

美国为协助援助物资进入加萨走廊（Gaza Strip）以缓和当地人道灾难，在加萨近岸搭建一座临时码头。这座耗资2.3亿美元（约新台币74亿5000万元）、从海上连结岸边的码头，自5月中旬启用以来，就因气候因素多次分离脱落而停摆，效率未如预期，且援助物资分配在上岸后也遇到问题。

白宫国家安全顾问苏利文（Jake Sullivan）告诉媒体：「我确实预期在短期内，我们会逐步结束码头运作。」

五角大厦发言人赖德（Pat Ryder）在一份声明中说：「码头即将终止作业，相关细节及时间规划将在未来几天内公布。」

临时码头6月底又因大浪而与岸边脱离，赖德指出10日重新搭建连结的努力未能成功。

赖德表示，美方人员试图将临时码头重新锚定在加萨海滩以恢复人道救援，然而最终还是因技术和天气相关因素以失败告终，至于支援船只与设备也将回到以色列的阿什杜德（Ashdod）待命等后续通知。

临时码头5月时因天候恶劣受损，一度为修复而移除，随后于6月7日修好，但6月14日又因天气预报将出现大浪而预防性拆除，类似状况在6月下旬反覆出现，让临时码头几沦虚设。

鉴于以色列在陆上阻挠援助物资交付加萨，美国总统拜登是今年3月发表国情咨文时，宣布于加萨搭建临时码头的计画。