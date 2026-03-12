密西根州犹太会堂遇袭 传枪手已死

（法新社底特律12日电） 美国警方表示，一名身分不明的袭击者今天在密西根州底特律（Detroit）郊区一处犹太会堂与维安人员交火，随后有媒体报导，这名枪手已经死亡。

奥克兰郡（Oakland County）警长告诉记者，至少一人来到这处犹太会堂，维安人员发现后，与他发生枪战。

美国有线电视新闻网（CNN）随后引述一名执法单位的消息人士报导，这起攻击案的犯嫌已经死亡。

密西根州州长惠特梅尔（Gretchen Whitmer）谴责发生在西布伦菲尔德（West Bloomfield）以色列圣殿犹太会堂（Temple Israel Synagogue）的这起袭击事件。

她表示：「这令人心碎。密西根州犹太社群应该要能平静地生活与实践他们的信仰。」

电视台画面显示，大批执法人员聚集在底特律郊区这处犹太会堂周边，且可以看到建筑物冒出浓烟，疑似有火灾发生。

当地媒体报导，袭击者曾驾车冲撞这栋建筑物。

底特律犹太联盟（Jewish Federation of Detroit）表示，相关犹太机构已实施预防性封锁，并呼吁远离事发区域。

联邦调查局（FBI）底特律分局表示，已与其他机构一同在现场因应这起枪击案。