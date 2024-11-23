富国允诺每年2500亿美元气候金援 穷国要求加码

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（法新社巴库22日综合外电报导）全球气候谈判乔不拢，富国今天允诺在2035年之前逐年提供2500亿美元协助穷国因应全球暖化冲击，但非洲带头要求加码，谈判将彻夜进行，预计明天将草案交由各国寻求达成共识。

法新社报导，在亚塞拜然主办的联合国气候变化纲要公约第29次缔约方会议（COP29）中，许多发展中国家都要求应为全球暖化负最大责任的污染国做出更大的承诺，但富国坚称，巨额财政承诺在政治上并不现实。

这场为期2周的气候谈判面临重重难关，亚塞拜然在谈判结束前数小时揭露的草案里指出，富国已允诺在2035年之前，每年提供2500亿美元（约新台币8.2兆元）金援。

草案也订下一个远大的整体目标，即在2035年之前，每年至少从已开发国家和私人企业募得1.3兆美元。

但对于许多饱受气候威胁的COP29参与国而言，底线是确保已开发国家做出比目前每年1000亿美元金援更慷慨的新承诺。

非洲谈判小组（African Group of Negotiators）主席穆罕默德（Ali Mohamed）说，每年2500亿美元的新目标「令人完全无法接受也远远不够」，「2500亿美元将对非洲和全球造成令人难以接受的生命损失，并危及这个世界的未来」。

小岛屿开发中国家联盟（SIDS）表示，气候变迁已对他们构成生存威胁，这个目标金额是「对我们脆弱人民的蔑视」。

不过，美国表态不打算就更高的金额进行谈判。美国总统当选人川普（Donald Trump）将于2个月后上任，预计他将再次让美国退出气候外交。

长期在气候议题上扮演领导者角色的德国表示，任何最终协议都不可避免地要包含债务重组和其他募款的金融工具，而不只有政府资金。德国外交部长贝尔伯克（Annalena Baerbock）对记者说，欧洲希望履行责任，但也要在能力所及的范围内做出承诺。

亚塞拜然表示，谈判将在首都巴库（Baku）「彻夜进行」以产出最终草案，预计明天交由近200个国家寻求达成共识。

行动人士指出，研究显示穷国所需资金远不仅于此，这些国家为全球暖化所须负起的责任很小，却不成比例地遭受创纪录高温及愈来愈多灾害的影响。 绿色和平组织（Greenpeace）气候与能源运动领导人殷文特（Jasper Inventor）也说，2500亿美元「不够用，且与气候冲击的现实脱节，远低于发展中国家所需」。

美国和欧盟希望中国等新兴富裕经济体能共同分担这笔费用。中国是目前全球最大温室气体排放国。

然而，中国在联合国框架内仍属开发中国家，尽管有提供部分气候援助，但仍希望继续按照自愿的条件进行。

除了在资金上谈不拢，许多国家也担心谈判中的气候协议无法反映出逐步汰除煤炭、石油和天然气等暖化主要驱动因素的急迫性。