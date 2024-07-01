富士山登山季开始 山梨县管制措施上路盼解决观光公害

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（法新社富士山1日电） 日本富士山靠山梨县侧的吉田口登山步道今天起开放，也象徵着夏天登山季开始。县府今年首度祭出限制单日入山人数及开徵「通行费」等措施，希望解决「观光公害」问题。

鉴于近年登山客持续增加，山梨县政府从今天起限制从吉田口登山步道攀登富士山的人数，单日登山上限人数4000人，及徵收每人2000日圆（约新台币400元）「通行费」等措施。

山梨县官方担忧登山客安全以及日本第一高峰的环境被破坏，今年的新措施也包含导入线上预约系统。

1名登山客约希（Chetna Joshi）在富士山5合目告诉法新社，「我真的很喜欢这个措施的立意，因为你尊重这座山，你就必须限制人数。」富士山5合目是许多登山客攀登富士山的起点，民众搭车即可抵达。 约希是47岁的印度登山客，他认为富士山近年的登山客拥挤程度，堪比在圣母峰顶峰人满为患的「交通阻塞」状况。

尽管今天出现强风与绵绵细雨让登山客难以攻顶，约希表示，走在登山步道仍然是一次「很棒的经历」。 大量游客在COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情过后涌入日本，其中有许多人希望一睹富士山风采或攀登富士山。

尽管富士山一年之中大多时间都有积雪，但是仍在每年7月至9月的登山季吸引超过22万名游客，其中不少人连夜跋涉，前往标高3776公尺的山顶观看日出。

有些人睡在登山步道上或随地生火取暖，有些人则试图不休息完成健行，结果因此生病或受伤。

●「疯狂的冒险」

富士山4条登山步道中，除了吉田口登山步道位在山梨县内，其他3条均在静冈县境内。而静冈县内的登山步道，尚未向登山客收取「通行费」。不过，约6成登山客都集中在从东京过去相对较方便的吉田口登山步道。

日本媒体每年夏天均会报导游客以不充分的装备攀登富士山。 山梨县知事长崎幸太郎曾表示，「新措施是为了优先保护（游客的）安危。」

根据日媒报导，4具遗体上周在富士山顶附近被人发现。而这则消息也提醒大众登山面临的危险。

1名美国登山客库拉（Geoffrey Kula）告诉法新社，「我个人认为我准备过度」，「我看了天气预报，准备好几套服装，以防衣服湿掉或遇到其他类似状况」，好像在面对一场「疯狂的冒险」。 ● 外国游客涌入日本

日本从1964年开始调查访日外国客，今年3月首次出现单月破300万人盛况，而且至5月，外国客人数连续3个月突破300万。

日本官方希望在2030年左右，吸引6000万外国游客。而随着COVID-19疫情缓和，日本2022年10月松绑边境管制措施，观光复苏，2023年逾2500万人次访日。

民众从东京市中心搭乘约2小时的铁路即可抵达富士山，且能在方圆数公里内看到日本第一高峰。

富士山被视为日本的象徵，被融入到无数艺术作品之中，其中包含日本知名浮世绘画家葛饰北斋的作品「富岳三十六景：神奈川冲浪里」。

而日本以外的观光胜地如义大利威尼斯，近期已经祭出新的收费措施，在特定日期造访的一日游观光客徵收入城费，希望缓解「观光公害」（overtourism，又译超限旅游）问题。

日本山梨县富士河口湖町公所今年5月派员到当地一间便利商店附近架设黑幕。这间便利商店已经成为游客拍摄富士山的打卡热点，富士河口湖町公所希望藉此让争相拍照的游客打退堂鼓。

当地居民已经受够大多是外国观光客为了捕捉富士山的画面出现各种脱序行为，像是乱丢垃圾、擅闯民宅、无视交通规则等。 而日本其他城市像是京都，今年5月也开始采取相关措施因应「观光公害」，在一条私有道路「小袖小路」外设置禁止进入看板，以防外国游客骚扰追逐艺妓及舞妓。