富士山登山季结束 当局祭管制通宵攻顶登山客锐减

afp_tickers

3 分钟

（法新社东京11日电） 日本富士山今夏登山季结束，山梨县与静冈县共4条登山步道昨天关闭。山梨县政府今年首度实施的管制措施已见成效，特定时段通宵攻顶登山客相较去年同期锐减92.6%。

富士山靠山梨县侧的吉田口登山步道，昨天出现许多抢在登山季最后一天享受富士山风光的游客。

富士山的攻顶登山路线有4条，其中3条位在静冈县，使用率最高的吉田口登山步道则位在山梨县。富士山2023年登山季22万多名登山客之中，约13万7000人从这里登山，占全体超过6成。

山梨县政府为解决登山步道人潮拥挤的情况，从今年7月1日起首度在夏季登山季期间采取吉田口登山步道单日登山客上限4000人的管制措施，并对每位登山客开徵2000日圆（约新台币439元）通行费。

不仅如此，山梨县政府还在5合目（合目是日本计算登山的单位，从山脚到山顶分成1合目到10合目）架设闸门，从下午4时到隔天凌晨3时关闭，阻止登山客「通宵攻顶」（日文为弹丸登山）。

根据山梨县富士吉田市政府统计，在通宵攻顶登山客明显出没的晚间9时到11时过后的时间带内，截至8月18日止，从吉田口登山步道欲通宵攻顶的登山客人数，相比2023年同期锐减92.6%。

工作人员昨天下午4时关闭5合目的大门，当时人在现场的山梨县政府富士山保育与旅游生态推广小组负责人岩间胜宏强调，「登山季期间登山客人数均未超过每日入山上限，且登山人数与去年相比减少2成，能够控管登山人数，通宵攻顶登山客锐减就是成果」。

他也说，「最理想的是能统一（登山）规定，将评估与静冈县政府合作」。山梨县政府预计在明年登山季继续采取跟今年相同的管制措施。

另一方面，静冈县知事铃木康友昨天在例行记者会上表示，将会参考山梨县政府的措施研拟开徵通行费与登山管制措施。静冈县方面最快本月起将展开现地调查，为强化相关管制，也以制订条例作为未来目标。（译者：杨惟敬/核稿：黄名玺）