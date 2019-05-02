今年，不止四月的天像孩子的脸，五月似乎也是。 (Dahai Shao, Swissinfo.ch)

尽管月初和月末都遭遇寒流，瑞士今年四月的平均气温还是超出平均水平-因为复活节期间(4月26-29日)，温度堪比夏日。五月业已拉开序幕，劳动节刚刚“露了一小面儿”的暖阳马上将被来自北极的风雨所取代。

今年三月时，瑞士着实热了几天，很多年轻人从“羽绒服”直接切换到“阳光浴”模式。可是伴着寒流而来的四月让爱美的人儿又不得不把自己套进厚重的大衣。直到复活节前几天，瑞士某些地区的气温才又再次回升至25摄氏度。到了月末，瑞士再次受冷气流控制，温度骤降，仿佛入秋。

尽管初春的低气温有些“喧宾夺主”，但今年四月依然高出上世纪80年代同期平均温度1.5摄氏度。尤其瑞士东部受焚风影响，气温升幅显著。

进入五月，寒冷天气还将愈演愈烈。瑞士电视台天气预报显示：从今天(5月2日)下午开始，瑞士上空将浓云聚集，风雨欲来。随后的两天将持续阴雨，最高气温逐渐转低，但保持在10度以上。周末(5月4-5日)期间，温度将降至谷底，瑞士部分地区晚间气温会降至零下。周日(5月5日)，瑞士东部圣莫里茨日间的预测最高气温仅有零下3度。

在这种天气状况之下，请大家牢记“春捂秋冻”，注意保暖御寒。

瑞士资讯swissinfo.ch/sda-ats

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