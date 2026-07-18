寮国：无法确定疑甲醇中毒外籍游客死因

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（法新社永珍18日电） 寮国当局今天表示，由于家属拒绝进行验尸，无法厘清2024年疑似喝到假酒致甲醇中毒死亡的6名观光客确切死因及责任归属。

根据媒体报导，当年11月，两名丹麦公民、一名美国人、一名英国人及两名澳洲人在寮国西北部有「背包客天堂」之称的万荣镇（Vang Vieng）夜游后身亡。

寮国公共安全部今天在声明中表示：「当局目前尚无证据可以证明这些死亡案例是否由某个人的行为或特定原因所导致。」

声明指出：「这是因为当局不被允许对死者遗体进行验尸，因此缺乏判定死因所需的法医证据。」

不过声明同时表示：「卫生部食品药物研究中心在虎牌伏特加（Tiger Vodka）中发现甲醇含量超标。」

甲醇是一种有毒的酒精，若被添加到烈酒中以提高其烈性，可能导致失明、肝脏损伤，甚至死亡。

根据澳洲驻寮国大使馆及泰国一家医院提供的资讯，声明指出，「在两名身亡澳洲游客的血液中检出甲醇」。

声明指出，当局已经对虎牌酒厂业者展开法律程序，罪名包括「制造或销售危害健康的产品」及「非法商业行为」。

美国游客下榻的旅馆业者及10名员工也因将其遗体运送至医院，被控「湮灭证据」。

此案调查进度曾是坎培拉与永珍当局之间的争议焦点。

澳洲外交部长黄英贤（Penny Wong）昨天表示：「澳洲政府对寮国当局不以最重罪名进行追诉深感挫折并且无比失望。」

黄英贤说，她将于下周在马尼拉举行的东南亚部长级会议中直接对寮国外长表达澳洲的立场。