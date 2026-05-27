寮国7村民受困洞穴 救援人员找到5人均平安

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（法新社永珍27日电） 寮国7名村民进入一处洞穴寻找黄金，但因暴洪而受困洞穴中，至今已过了一周。寮国与泰国的救援人员表示，今天已寻获其中5人，均平安，目前正在寻找其余2人的下落。

寮国救援团体「人民救援志工」（Rescue Volunteer for People）在社群媒体贴文表示：「我们发现5个人活着，全部平安。另外2人我们还在寻找。」

泰国救援人员肯卡奇（Kengkach Bangkawong）在脸书（Facebook）贴文补充道：「下午4时30分，我们找到目标，发现5个人，我们正在寻找其余的2人。」

国营媒体「寮国经济日报」（Lao Economic Daily）也报导，已发现5人还活着。

寮国国营媒体本周报导，这7名村民本月20日进入中部赛宋本省（Xaysomboun）一处洞穴，当地位于首都永珍东北方约125公里。这些人原本是想进去找黄金，但因暴雨引发暴洪，堵住他们的出路，因此受困洞中。

今天稍早，来自芬兰的专业救援潜水员帕西（Mikko Paasi）表示，救援人员正在「跟时间赛跑」，试图将这7人救出洞穴，他并形容该洞穴是一处「废弃金矿」。

帕西在社群媒体贴文中写道，救援人员在洞穴内必须克服数百公尺的重重障碍、淹水、坍塌危险，以及严重的空气污染风险。

他表示，这7人「应该是被困在终端洞室内」，距离出口约300公尺，他们进入洞穴时「带了可在地下待几天的资源」。