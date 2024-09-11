对中国政策激烈交锋 贺锦丽批川普出卖美国

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（法新社华盛顿10日电） 美国共和党总统候选人川普和民主党候选人贺锦丽今晚在总统大选电视辩论中，就美国对中国的政策激烈交锋，川普矢言将对中国课徵更高关税，贺锦丽则批川普出卖了美国。

川普还指出，现任拜登和贺锦丽（Kamala Harris）政府维持了大多数川普时期对中国的关税措施。

他说：「他们从来没有取消关税，因为金额很可观。他们也不能取消，因为这可能会摧毁他们已经计划好要做的一切。」

贺锦丽则利用辩论时间指称川普政府对中国太过软弱。

贺锦丽说：「让我们弄清楚，川普政府导致贸易逆差，还是美国史上差额最大的贸易逆差。」她还说，川普「引发了贸易战」。

她说：「在川普总统任内，他最终把美国晶片卖给中国，帮助他们的军队改善并现代化。」她显然是指现任拜登政府藉由「晶片法」（CHIPS and Science Act）等政策，限制中国获取先进半导体的努力。

贺锦丽说：「他基本上出卖了我们，对中政策应该要确保美国在21世纪的竞争中胜出。」

她指出：「这需要专注于与我们盟友的关系，专注于投资以美国为本的技术，好让我们赢得竞赛，专注于人工智慧（AI）、量子运算，专注于我们支持美国劳动力所需的事物。」

她还说，川普「留给我们经济大萧条以来最严重的失业问题」，「我们所做的就是收拾川普的烂摊子」。（译者：李佩珊/核稿：陈政一）