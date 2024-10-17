对于赖总统捍卫主权言论 分析：中国对台反应更趋强硬

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（法新社台北17日电） 总统赖清德上任以来，中国对其捍卫台湾主权的言论做出比对前总统蔡英文更为强硬的反应，并伴随激烈的威胁和军事演习。分析人士表示，这类行动可能会加剧。

赖总统今年5月就职以来，中国已在台湾周边举行2次大规模军事演习，并对他每一次的演讲和发言进行口头攻击。

北京当局称赖总统为分离主义者，并指责他使台海紧张情势加剧。

赖总统在捍卫台湾主权和批评中国行动时使用比蔡英文更强硬的语言，此举激怒了北京当局。

中国人民解放军军事科学院研究员付征南14日告诉中国官媒：「赖清德发表挑衅言论在先，解放军采取必要行动、惩戒在后。」

大西洋理事会（Atlantic Council）全球中国中心（Global China Hub）非常驻研究员宋文迪说，随着北京当局在两岸政策方面进入「表演型民族主义阶段」，中国未来几个月可能会在台湾周边采取更多军事和其他行动。

即使赖总统言词有所收敛，北京当局仍可能寻找藉口采取行动。

国际危机组织（International Crisis Group）萧嫣然（Amanda Hsiao）指出：「赖清德在国庆日的演说比就职演讲时更加谨慎…但北京的升级回应只会证实台北当局的观点，亦即展现克制不会得到对等回应。」