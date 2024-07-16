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对北韩政权失望、前途黯淡 北韩驻古巴外交官投奔南韩

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（法新社首尔16日电） 南韩情报机关今天表示，去年11月，一位北韩驻古巴高阶外交官叛逃到南韩，时间点就在首尔与哈瓦那建交的几个月前。

南韩「朝鲜日报」（Chosun Ilbo）报导，北韩外交官李一奎（Ri Il Kyu，音译）自2019年来一直在平壤驻古巴大使馆负责政治事务，肩负「阻挠南韩与古巴建立外交关系」的具体任务。

根据报导，李一奎去年11月初带着妻儿叛逃到南韩，成了自2016年北韩驻英国副大使太永浩（Tae Yong-ho）变节以来，已知投诚南韩的最高阶北韩官员。

南韩情报机构今天告诉法新社，北韩驻古巴大使馆政治事务参赞叛逃一事「属实」，但没有提供更多细节。

南韩统一部先前指出北韩菁英投诚人数攀升，在2023年196起叛逃事件中占了10起，创下数年来新高。

在李一奎据称叛逃的约3个月后，首尔与哈瓦那当局宣布建交。古巴是北韩的长年盟友，同为共产主义国家。

李一奎接受南韩「朝鲜日报」独家专访时表示，由于缺乏专业设备，他无法在古巴接受必要治疗，他在这种情况下要求转往墨西哥治疗，却遭到平壤当局拒绝，促使他决定投奔南韩。

他还声称，他2019年8月前往平壤讨论在古巴开设一家北韩餐厅时，拒绝了北韩外务省一位高官的贿赂要求，之后获得不公平的绩效考核。

他向「朝鲜日报」表示：「每位北韩人都想过至少能在南韩生活一次。对北韩政权幻灭加上未来前景黯淡，使我考虑叛逃。」

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