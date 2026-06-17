对女性出现不适当行为 日本富士通董座去职

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（法新社东京17日电） 日本电子设备制造商富士通（Fujitsu）宣布董事长古田英范已经辞职获准，原因是他对女性出现不适当行为，但富士通并未说明具体内容。

富士通计划本月19日在股东大会上，谘询再度任命古田担任董事的事宜，但富士通已经撤回这项提案。

富士通说明，公司方面本月接获相关资讯，经调查过后，确认古田曾出现不适当的行为，而古田已经请辞，且辞去股东大会董事候选人资格。

富士通的董事会昨天批准古田的辞呈。而下一任会长目前尚未确定。