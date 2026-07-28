对手政党领袖转发断头台T恤照 英国改革党报警处理

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（法新社伦敦27日电） 英国脱欧倡议人士法拉吉领导的英国改革党（Reform UK）今天表示，对手政党领袖在社群媒体转发一张印有断头台图案、并写有「为法拉吉做打算」字样的T恤照片，已向警方报案。

英国极右翼、反移民政党改革党主席尤素夫（Zia Yusuf）在社群平台X发文表示，该党「已向警方报案」。

尤素夫指控绿党（Green Party）领袖波兰斯基（Zack Polanski）在社群平台Instagram转发的贴文形同「煽动谋杀」，并指出，此事距离前国会议员兼英国改革党发言人威德库姆（Ann Widdecombe）遭残忍杀害仅两周多。

强烈反对法拉吉（Nigel Farage）政策的绿党表示，波兰斯基「谴责该图像」，并称他是在「未察觉贴文还包含其他图像」的情况下，转发一则包含多张图片的贴文。

警方则在X平台发文表示，已着手调查此案。

法拉吉曾多次公开表示，对自身人身安全感到忧心。

力挺法拉吉的威德库姆7月9日被发现陈尸家中，生前遭铁锤重击21下，一名28岁男子已被控谋杀。

波兰斯基转发的照片显示，一名男子比出胜利手势，身穿印有断头台图案及「我们只是在为法拉吉做打算」（We’re only making plans for Nigel）字样的T恤；这句标语改编自英国摇滚乐团XTC于1979年歌曲「Making Plans for Nigel」的歌词。

这张照片由一名自由摄影师拍摄，是波兰斯基昨天在布里斯托（Bristol）参加活动的一系列照片之一。相关贴文今天已移除该照片。