对抗联邦医卫政策　美西岸州组新联盟拟疫苗指引

此内容发布于
2 分钟

（法新社洛杉矶3日电） 美国加州、华盛顿州与俄勒冈州今天宣布将组建一个新的公共卫生联盟，以制定疫苗指导方针，并说此举目的在因应川普政府日益将科学「政治化」的现象。

法新社报导，正值疾病管制暨预防中心（CDC）遭大规模裁员，主任莫纳雷斯（Sue Monarez）被撤职之际，美西3州计划中的「西岸健康联盟」（West Coast Health Alliance）宣布成立。

莫纳雷斯先前与卫生部长小罗勃甘乃迪（Robert F. Kennedy Jr.）在疫苗政策上发生冲突。

加州州长纽松（Gavin Newsom）与另外两州官员联合声明表示：「总统川普大规模将疾管中心的医师和科学家解职，对疾管中心公然地政治操弄，这是对美国人民健康与安全的直接威胁。」

纽松又说：「疾管中心已成为推销意识形态的政治工具，而非依据科学，这种意识形态将导致严重的健康后果。加州、俄勒冈州与华盛顿州不会让我们州内百姓因此处于危险之中。」纽松也是全国最知名的对抗川普的政治人物之一。

联合声明指出，西岸健康联盟将在未来数周内，与科学家及医学协会共同合作，最终制订出疫苗共同原则。

在小罗勃甘乃迪的领导下，联邦卫生部已限制COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫苗供应，切断对mRNA技术的经费支持，而此一技术被认为曾在疫情期间挽救了数百万人性命。（编译：纪锦玲）

