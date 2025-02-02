对等报复 杜鲁道：对1065亿美元美国商品徵25%关税

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（法新社渥太华1日电） 面对美国启动关税，加拿大总理杜鲁道今天表示，加拿大将对总值1550亿加元（1065亿美元，约新台币3.5兆元）的美国商品徵收25%关税。

杜鲁道（Justin Trudeau）在记者会上表示，对其中300亿加元商品的关税将于4日生效，另外1250亿加元商品则于21天内生效，以便让加拿大消费者和供应链找到替代品。

杜鲁道表示，加拿大不能容忍一个本应是盟友的国家却发动了贸易攻击。

美国总统川普稍早签署一项行政命令，从4日起对来自加拿大和墨西哥的所有商品徵收25%关税，加拿大能源产品除外，仅徵收10%关税。

杜鲁道警告说，这些关税将伤害美国这个长期盟友。他鼓励国人购买加拿大产品并在国内度假。

杜鲁道说：「关税涵盖美国啤酒、葡萄酒和波本威士忌、水果、果汁、蔬菜、香水、衣服和鞋子等日常用品，并包括家用电器、家具和运动器材等主要消费产品，以及木材和塑胶等材料。」

他还表示，正在考虑祭出一些非关税的反制行动，包括与关键矿产、能源采购和其他伙伴关系有关的措施。

杜鲁道也对美国人民说， 川普的决策危及美国人的工作，也造成美国物价上涨，称关税「已为美国人民带来了后果」。（译者：刘文瑜/核稿：蔡佳敏）