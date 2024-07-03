对2020大选做不实陈述 朱利安尼律师资格遭撤销

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（法新社纽约2日电） 美国前纽约市长朱利安尼（Rudy Giuliani）对前总统川普输掉2020年大选一事屡次做出不实陈述，今天被取消律师资格。

现年80岁的朱利安尼为推翻川普败选结果而带头采取法律行动，纽约州上诉法院今天对他做出这项制裁。

法院指出，朱利安尼「一再故意做出不实陈述…关于2020年总统大选，他毫无根据地攻击和破坏国家选举过程的公正性」。

「这么做，被告不仅故意违反法律职业的一些最基本原则，还积极助长了2020年总统大选后的国家纷争，且毫无悔意。」

华府联邦陪审团去年勒令朱利安尼向2名乔治亚州选务人员支付1.48亿美元赔偿金，理由是他一再不实指称她们参与2020年选举舞弊。朱利安尼去年12月声请破产。

这位前纽约市长和川普等人涉嫌密谋推翻乔治亚州2020年选举结果，在这个美国南部州被控犯下敲诈勒索等罪。

朱利安尼在亚利桑那州也面临选举相关指控。

朱利安尼在1994至2001年间担任纽约市长，带领这座城市走过911恐攻冲击并获得「美国市长」（America’s Mayor）美誉，之后在川普担任总统期间成为他的私人律师。

朱利安尼因在推翻拜登胜选结果的过程中做出「不实和误导性言论」，他的律师执业执照已在纽约和华盛顿被吊销。

拜登儿子韩特．拜登（Hunter Biden）也对朱利安尼提告，指控朱利安尼在他电脑上存取个资时涉嫌电脑诈欺。

2020年大选前，朱利安尼和川普盟友试图让拜登难堪，将韩特．拜登弃置于德拉瓦州电脑维修店的笔电资料流传出去。（译者：徐睿承/核稿：刘文瑜）