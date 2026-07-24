对60个贸易伙伴课301关税 川普重建贸易政策版图

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（法新社华盛顿23日电） 美国针对60个贸易伙伴的新一波关税于美东时间7月24日零时生效，取代总统川普今年稍早推出、即将到期的全球关税措施。

这波税率从10%到12.5%不等，影响包括中国、印度及欧盟等主要经济体。

美国贸易代表葛里尔（Jamieson Greer）说：「美国对强迫劳动进口的禁令已施行近一世纪，并严格执行；我们的贸易伙伴也早该效法。」

他先前还提到，这些被针对的经济体占美国贸易额逾99%。

联邦最高法院今年2月推翻川普去年大张旗鼓的对等关税，川普政府迅速行动，改用其他权限重新对进口商品加徵10%关税，但这项临时性的全球关税措施最多只能150天，将于24日零时到期。

新一轮关税将正式取代全球关税。相关措施经数月调查后规划而成，被认为比过往政策更能在法律上站得住脚。

根据今天宣布的新规，实施或承诺实施强迫劳动进口禁令的经济体将适用较低的10%税率，包含加拿大、欧盟、印度及英国。

中国、日本、南韩及数十个其他国家则被裁定须徵收较高的12.5%关税。不过，欧盟、台湾、日本、南韩及瑞士可根据先前与美国达成的贸易协议，享有部分减免。

已因产业特性被课徵国安关税的钢铁与铝制品则不受此波新措施影响。

若干能源产品、肥料以及受美国、墨西哥、加拿大三国自由贸易协定保护的商品也将获豁免。

● 维持谈判筹码

华府另一方面正对16个经济体进行产能过剩调查，未来还会有更多关税名目，最终各国税率恐不一。

贸易律师派许（Greta Peisch）告诉法新社，川普政府这次选择先设定一套基础关税，同时保留进一步加徵关税的威吓力，有助于维持对贸易伙伴的谈判筹码。

她说，这也促使各国遵守先前签订的贸易协议。

派许曾任美国贸易代表办公室总法律顾问。她指出，官员们花时间进行调查，就是希望新课徵的关税能在未来面临司法挑战时更具韧性。

「这也大大提高这些关税能贯穿川普任期的可能，」大西洋理事会（Atlantic Council）专家利普斯基（Josh Lipsky）告诉法新社，「显示全球最大经济体将迈向更加保护主义」。

● 贸易协议「脆弱」

前美国贸易官员马杰鲁斯（Ryan Majerus）表示，川普政府一直在寻找可大规模运用关税的方式。

马杰鲁斯说，从长远来看，此次葛里尔引用的1974年贸易法第301条，提供比一般认知更大的弹性空间，一旦机制上路，官员可依新发展调整措施。

这一系列新措施适逢日前美国对巴西各类商品开始徵收25%关税；本周川普也下令对多项加拿大商品徵收新一轮50%关税，理由为加国对美国酒类、汽车、乳制品歧视性对待。

利普斯基表示，加拿大这波即将上路的关税所依据的是一项尚未经实证的法律条文，显示川普仍握有其它可快速动用的工具。但这也意味美国与他国签署的关税协议「很脆弱」。