寻获失踪蒙古人遗体 圣母峰春季登山潮已有2死

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（法新社加德满都19日电） 两名蒙古登山者日前在圣母峰失踪，17日证实其中1人死亡后，协助他们安排行程的旅行社今天表示，救援人员也寻获第2人遗体，世界最高峰在本次登山季已发生两起死亡案例。

53岁的泽登丹巴（Usukhjargal Tsedendamba）与31岁的勒卡格瓦贾夫（Purevsuren Lkhagvajav）12日晚间自4号营（Camp 4）最后一次与外界联系后失踪，该营地海拔距离峰顶不到1公里。

搜救行动持续数日，但遭坏天气阻碍，泽登丹巴的遗体17日上午在海拔约8600公尺处寻获。

勒卡格瓦贾夫的遗体则是在一个被称为「阳台」（balcony）的区域附近寻获，这个小平台约位于海拔8400公尺处。

旅行社人员雪帕（Pemba Sherpa）指出，这两名男子攀登时并无向导陪同，他们的对讲机被发现留在帐篷中。

世界前14大高峰有8座位于尼泊尔，在春季登山季，有数以百计的登山者涌入尼泊尔挑战攻顶，因为此时气温较温暖，风势通常也较缓和。

尼泊尔今年已发出900份登山许可，进帐超过500万美元（约新台币1亿6000万元）的特许使用费，其中有419件是攀登圣母峰（Everest Mountain）的许可。（译者：洪培英/核稿：陈政一）