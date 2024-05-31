封口费案判有罪 川普竞选阵营趁势募款

afp_tickers

2 分钟

（法新社华盛顿30日电） 美国纽约陪审团今天裁定前总统川普「封口费案」34项罪名全数成立后，川普竞选网站开始将访客重新导向募款网站，内文可见川普自称是「政治犯」。

当中讯息写道：「我就是在一场被操纵的政治猎巫审判中遭到定罪：我没做错任何事！他们却突击我家、逮捕我、拍我的档案大头照，而现在他们刚判我有罪！」

然而川普支持者涌入共和党官方捐款平台WinRed，网页在短短几分钟内挂点。

网站当机大约一小时，并且出现一则讯息告诉访客「出了一些问题」且已通知工程师处理。

川普竞选阵营在社群平台X上发文说：「美国人民看穿狡猾的拜登操纵审判秀。许多美国人有所感而对川普总统阵营捐款，以致WinRed网页挂点。」

川普被控34项伪造商业纪录罪名，以掩饰他的前律师柯恩（Michael Cohen）支付色情片女星「暴风女丹尼尔斯」（Stormy Daniels）13万美元，换取她在2016年大选前对与川普的风流韵事保持沉默。纽约陪审团今天裁定34项罪名全数成立。理论上川普可能每项罪名面临最高4年有期徒刑，但实际上比较可能获得缓刑。

川普成为第一位遭到刑事定罪的美国前总统，但这并不妨碍他竞选争取重返白宫。法官预定7月11日判刑。 拜登先前一直不愿讨论这桩纽约案件，他在川普官司缠身之际趁势为自己竞选连任募款。

他的竞选阵营在X上发文说：「只有一种方法可以阻止川普入主椭圆形办公室（美国总统正式办公室）：透过投票。」文末吁请民众捐款。