封口费案定罪 川普：非常无辜

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（法新社纽约30日电） 美国纽约陪审团今天裁定「封口费案」34项罪名全数有罪，川普成为美国史上首位遭到刑事定罪的前总统。陪审团裁定结果出炉后，川普随即表示蔑视。

他告诉记者「我是非常无辜的人」，并表示「真正的裁决」将来自选民在大选日的投票结果。他称这场审判是「被操纵」、「耻辱」。

他的律师布兰奇（Todd Blanche）表示将「尽快提出上诉」。

川普被控34项伪造商业纪录罪名，以掩饰他的前律师柯恩（Michael Cohen）支付色情片女星「暴风女丹尼尔斯」（Stormy Daniels）13万美元，换取她在2016年大选前对与川普的风流韵事保持沉默。纽约陪审团今天裁定34项罪名全数成立。理论上川普可能每项罪名面临最高4年有期徒刑，但实际上比较可能获得缓刑。

上诉几乎是肯定会发生，但可能历时数月才会结束。

如果川普当选总统，他将无法特赦自己，因为此案不是由联邦政府而是由纽约州提起，因此只有州长有权限。

现任总统拜登的竞选阵营发出声明说，这场审判显示「没有人可以凌驾于法律之上」，还说「川普对我们的民主构成前所未见的严重威胁」。

法官莫城（Juan Merchan）预定7月11日判刑，就在共和党全国代表大会（Republican National Convention）登场的前4天，川普预计将获共和党正式提名为总统候选人。