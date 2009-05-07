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将手中的旧武器上交

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(Keystone)

上周末卢塞恩州警察局向市民提供免费回收破旧和不想要枪支的机会，市民们排着长队上交手中的枪支。


卢塞恩警察局发出的这一号召，得到了广大市民的积极响应，在这次回收活动中共有3483支废旧枪支被上交，卢塞恩警察局将免费使用专业手段销毁这些枪支。

人们将常年留在手中的卡宾枪、冲锋枪、刺刀、手枪、左轮手枪，外加700发子弹和24公斤炸药上交到卢塞恩警察局。这是瑞士第二次官方回收旧武器活动。早在4月底，巴塞尔也曾发起类似活动，市民们也是送回了各式各样的武器、武器配件和子弹。图为巴塞尔收回的步枪。(图：Keystone)

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