小岛屿开发中国家举行国际会议 聚焦财政和气候议程

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（法新社安地卡及巴布达首都圣约翰27日电） 小岛屿开发中国家今天起在加勒比海岛国安地卡及巴布达（Antigua and Barbuda）举行为期4日的国际会议，聚焦财政和气候变迁冲击2大重要议程。

没富裕到足以对抗气候变迁影响、也没贫困到需要仰赖援助和申请开发融资的小岛屿开发中国家（small island developing states, SIDS），正面临财政和气候方面的双重打击，他们对气候变迁几无招架之力。

从加勒比海到非洲再到太平洋的许多小岛屿开发中国家，正深陷债台高筑和海平面上升困境，他们拥有陆地面积狭小、人口散居且与世隔绝，以及仰赖进口和非多元经济等共同特徵，使他们特别容易遭受外部冲击。

伴随气候变迁而来的严重干旱、猛烈飓风及海平面上升现象，恐怕使一些小岛屿开发中国家从地图上完全消失。

这场联合国会议预料将会正式通过的一项文件草案指出：「未来10年对小岛屿开发中国家至关重要。」

根据报导，出席这场会议的国家还包括亚洲重量级经济体新加坡、非洲国家维德角共和国（Cape Verde）以及巴哈马（The Bahamas）。

这39个与会国家的首要议程还包含增加气候融资；许多国家批评联合国之前的援助承诺执行进度缓慢。

联合国开发计画署署长施泰纳（Achim Steiner）说：「这些国家面临的残酷事实是，气候变迁已成现实。由于他们的经济体规模较小…只要遇上一场极端天气事件，就可能使一国发展退步5年至10年。」

然而，多数的小岛国被归类为中等收入或更高收入国家，意味无法获取全球最贫穷国家可取得的国际援助和优惠融资。