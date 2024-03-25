小林制药红麴疑伤肾 住院案例增至26人

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（法新社东京25日电） 关于日本有民众食用「小林制药」旗下含红麴成分的保健食品后引发肾脏疾病等问题，小林制药今天宣布又有20人住院，如今住院案例已增至26人。

小林制药22日表示，有人摄取旗下含有红麴原料的保健食品后出现肾脏疾病等，造成6人住院，其中重症的2人一度需要洗肾。

小林制药今天又宣布住院案例新增20人。截至今天为止，26个住院案例中，4人仍在住院，具体症状仍待确认。

小林制药22日宣布自行回收旗下3款含有红麴成分的机能性表示食品（类似台湾的保健食品）。

而回收产品之一为「红麴降胆固醇锭」。小林制药指出，标有特定制造编号的「红麴降胆固醇锭」可能含有未预期的成分，而制造编号印在包装背面左下角。

这18组制造编号为J3017、X3037、X3027、X3017、H3057、H3047、H3037、H3027、H3017、F3037、F3027、E3037、E3027、D3079、X304、H306、G301、E301。

其中6组是截至3月24日的住院患者所食用的商品制造编号，分别为X3017、H3047、H3037、H3027、H3017、H306。

小林制药也会自主回收非以上18组制造编号的「红麴降胆固醇锭」。

此外，小林制药供应红麴原料给52间食品、饮料等公司，也透过多间批发业者贩售给其他企业，小林制药已告知这52间公司停止使用及贩售原料。

小林制药目前尚未接获厂商通报称内含红麴原料的产品引发健康问题。不过，许多日本业者陆续宣布将自行回收使用小林制药的红麴原料产品。

日本政府「消费者厅」对此已经要求小林制药重新检验报备「机能性表示食品」的安全性，并要求小林制药在4月5日前回覆。