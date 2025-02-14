小罗勃甘乃迪出任卫生部长 指控多个机构剥夺孩子健康

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（法新社华盛顿13日电） 美国新任卫生部长小罗勃甘乃迪今天指控美国多个机构「剥夺我们孩子的健康」，并表示它们应面临与美国国际开发总署相同的命运。川普政府正致力削减国际开发总署的预算。

小罗勃甘乃迪（Robert F. Kennedy Jr.）数十年来散播对疫苗的不信任，并质疑基本科学事实，更在上任第一天就将自己取得官职归功于神的干预，并立即引发外界担忧，认为关键的公卫机构可能很快会遭受冲击。

在参议院以52比48的票数通过人事任命案后，小罗勃甘乃迪在白宫宣誓就职仪式上，回忆起他1962年首次造访椭圆形办公室的情景时，情绪激动。

他大力称赞美国总统川普，并称自己20年来为解决儿童慢性疾病所做的祈祷得到回应，因为「上帝派来了川普总统」，并称川普为「骑白马的男子」。

小罗勃甘乃迪主张，尽管美国国际开发总署（USAID）是由他的叔叔、遇刺身亡的前总统约翰．甘乃迪（John F. Kennedy）所创立，拥有崇高的初衷，但此机构如今已成为「极权主义的阴险推手」。

他力挺川普最近对该人道机构所做的行动，并说：「我们也想对那些夺走我们孩子健康的机构做同样的事。」

在2024年大选前，小罗勃甘乃迪矢言要铲除「腐败」的美国食品暨药物管理局（FDA），并呼吁删减国家卫生研究院（NIH）的预算，他指控该机构过度关注传染病，而忽视了对慢性疾病的研究。