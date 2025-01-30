小罗勃甘乃迪出席参院听证会 强调挺疫苗、反堕胎挨轰

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（法新社华盛顿29日电） 美国总统川普提名的卫生部长人选小罗勃甘乃迪今天在联邦参议院任命听证会中遭到民主党参议员猛烈抨击，主因他过去曾宣传疫苗相关假消息，之后又在堕胎权问题上改变立场。

现年71岁的小罗勃甘乃迪（Robert F. Kennedy Jr.）获川普提名执掌拥有逾8万名公务员、1.7兆美元预算的卫生及公共服务部（DHHS）。

批评人士认为，他完全不符资格，因为他曾宣称儿童疫苗与自闭症有关，而这说法早就被科学证据推翻；他还曾暗示HIV（人类免疫缺陷病毒）不会导致爱滋病。此外，有人指控他在2019年访问萨摩亚（Samoa）期间煽动反对麻疹疫苗，且当时距离致命疫情爆发仅有数月时间。

小罗勃甘乃迪今天在听证会开场陈述中反驳外界批评，他坚称：「新闻报导都说我反对疫苗、反对相关产业，其实这两样我都不反对，我的原则就是安全至上。」

之后民主党籍参议员轮番上阵，质疑小罗勃甘乃迪过去和现在的言论相互矛盾，并称他在堕胎问题上突然改变立场之举相当虚伪，他似乎有些慌乱。

民主党籍参议员魏登（Ron Wyden）表示：「我要求小罗勃甘乃迪先生将他过去的反疫苗言论与现在的挺疫苗论点协调一致…而不是说一大堆废话，意图回避问题。」

小罗勃甘乃迪的任命听证会将于明天继续举行。